Le feste di compleanno dei bambini sono spesso ormai diventate dei veri e propri incubi per gli altri genitori, visto che capita che talvolta mamme e papà dei festeggiati stilino vere e proprie liste di regole da rispettare se si vuole prendere parte all’evento.

È il caso capitato a Brittany, una mamma 37enne, che su TikTok si è lasciata andare a uno sfogo dopo aver letto l’invito a una festa di compleanno di un compagno della figlia.

“Mi spiace ma le feste di compleanno dei bambini sono ormai totalmente fuori controllo” esordisce la donna, spiegando che, dopo aver ricevuto l’invito cartaceo al compleanno dell’amico, a tre giorni dalla festa la mamma del festeggiato ha inviato un messaggio a tutti i genitori dei bambini invitati, con una lista dettagliata di caratteristiche che avrebbero dovuto avere i regali fatti.

“Niente di colorato, niente che faccia rumore, vorremmo un regalo senza imballaggi o parti in plastica” c’era scritto nel messaggio, dove si aggiungeva anche di evitare biglietti di auguri di ogni tipo, che tanto sarebbero stati gettati nella pattumiera poco dopo.

“Mi spiace ma mia figlia non andrà a questa festa, sono regole stringenti e abbiamo più paura di sbagliare che di divertirci” ha quindi concluso Brittany, aggiungendo poi, raggiunta da Newsweek, che non è giusto dare indicazioni su ciò che il festeggiato desidera ricevere con così poco preavviso; tuttavia, tra i commenti sotto al video c’è anche chi ha cercato di cogliere il lato positivo della vicenda, ossia che la madre del festeggiato ha dettato regole chiaramente improntate alla sostenibilità e all’evitare gli sprechi. “Sono richieste che vogliono sensibilizzare i genitori sull’importanza di non sprecare e non inquinare” ha scritto un’utente, mentre un’altra ha commentato dicendo “Anche noi diciamo no ai giocattoli colorati e rumorosi, anche a quelli luminosi, preferiamo quelli in legno o in materiale riciclato, altrimenti sono inutili, li daremo indietro presto”.