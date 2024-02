Federica Pellegrini ha ripreso i suoi impegni: nelle ultime ore, la Divina ha celebrato il suo ritorno al lavoro con un dolce post Instagram pubblicato dall’Hilton Molino Stucky hotel di Venezia per un evento di Milano Cortina 2026, del quale la nuotatrice è ambassador.

Insieme a lei, la piccola Matilde, che appare in alcuni degli scatti del post insieme alla mamma. “Tornate al lavoro (insieme)… a Venezia”, ha scritto Pellegrini a corredo del post. Nella prima foto, mamma e figlia guardano insieme alla finestra. In un altro scatto, le due posano insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano annunciato la nascita della piccola, venuta al mondo il 3 gennaio 2024, sui social: “2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!”, avevano scritto in un post pubblicato il giorno stesso del parto, mentre apparivano insieme alla piccola in una stanza d’ospedale.

Già durante la gravidanza, l’ex nuotatrice aveva spesso documentato la sua avventura da futura mamma postando numerosi scatti sui social e parlando della gravidanza anche in tv.

News Federica Pellegrini, le foto a pochi mesi dal parto: "I love you" A pochi mesi dal parto, l'ex nuotatrice sta trascorrendo alcuni giorni in montagna in compagnia del marito Matteo Giunta. Ecco le foto.

“Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e durante la gravidanza sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi. La nostra bambina per adesso la stiamo chiamando teneramente ‘Meringa’, un soprannome che ha scelto Matteo”, aveva detto la sportiva a Verissimo.

“Non so come sarà la paternità… per ora posso solo immaginarlo e ci stiamo godendo questi ultimi mesi – aveva invece aggiunto Giunta –. Arriverà una femminuccia e spero di non essere un padre troppo protettivo”.