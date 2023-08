Il modo dolce e un po' misterioso con cui Federica Pellegrini ha confermato il sesso del bebè

Federica Pellegrini ha appena compiuto 35 anni, e per celebrare questo traguardo ha deciso di rendere partecipi i suoi follower dei festeggiamenti. La ex nuotatrice italiana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una carrellata di foto con amici e compagno, tra le quali vi è anche un possibile indizio sul sesso del bambino che lei e Matteo Giunta, suo compagno ed ex allenatore, stanno aspettando.

Un mazzo di rose rosse tra cui ne spunta una rosa pallido è la foto in questione. “35… con un pizzico di rosa. Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?!” scrive Pellegrini come commento. Una foto in cui molti hanno voluto vedere una conferma del fatto che il bambino che la ex campionessa sta aspettando sia proprio una femmina.

Effettivamente, qualche indizio c’era già stato. La madre della nuotatrice, Cinzia Lionello, rilasciando un’intervista a Oggi si era riferita al bebè utilizzando proprio il femminile: “È in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”. “Sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora” aveva concluso in quell’occasione, come riportato da Today.

La campionessa aveva rivelato ai follower la sua gravidanza con un video, postato l’indomani della gara dell’atleta Mollie O’Callaghan ai 200 stile libero, il 26 luglio di quest’anno. Nel video, la Divina mostrava il suo pancione, su cui campeggiava la scritta “We’ll take it back”, ce lo riprenderemo, facendo riferimento al record che la nuotatrice australiana aveva appena battuto dopo 14 anni, scendendo sotto gli storici 1’52’’98 di Pellegrini del 2009.