L’ex campionessa ha raccontato in un’intervista di voler riprendere a nuotare: “Magari posso sfruttare i momenti in cui si addormenta”.

Federica Pellegrini ha raccontato di voler tornare ad allenarsi. In un’intervista con Rai News, l’ex campionessa ha confessato di stare pensando di riprendere a nuotare: una decisione che, però, non ha a che fare con le gare. Ormai mamma da quasi tre mesi, la Divina ha spiegato di volerlo fare per sentirsi meglio con se stessa.

“Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento – ha svelato –. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato”.

Prima, però, bisognerà abituare la piccola Matilde ad avere orari più regolari: “Per le poppate ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi, magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi”, ha quindi concluso.

Ma non solo allenamento: poche settimane fa, la Divina aveva infatti comunicato di essere tornata al lavoro, riprendendo alcuni impegni lavorativi in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. “Tornate al lavoro (insieme)… a Venezia”, aveva scritto a corredo di una carrellata di foto postate su Instagram nelle quali appariva anche la neonata.

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta avevano annunciato la nascita della piccola Matilde il 3 gennaio 2024, postando su Instagram un dolce scatto realizzato in ospedale insieme a lei. A corredo della foto, la scritta: “2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!”. Un parto non facile, come raccontato dalla nuotatrice stessa in alcune storie Instagram di inizio marzo: “Domanda di riserva. Dopo due giorni di patimenti… cesareo”, aveva scritto rispondendo a un follower, spiegando che la maternità non sia “una passeggata“.