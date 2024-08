Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano il primo figlio insieme (mentre lui è già padre di Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero), e stanno cercando di mantenere il massimo riserbo su alcuni dettagli della gravidanza, a partire dal sesso del nascituro.

Peccato che ci abbia pensato la madre dell’influencer italo-persiana, anch’essa noto volto tv, Fariba Tehrani, a dare quello che molti hanno considerato un involontario spoiler sul sesso del bebè in arrivo.

In alcune storie, ora non più visibili, pubblicate sul suo account Instagram, infatti, Tehrani ha mostrato la cameretta che Salemi e Pretelli stanno preparando per accogliere il bebè, e i followers hanno intuito, da alcuni dettagli, che potrebbe trattarsi di una femmina.

Ai fan non sono sfuggiti i dettagli rosa, bianchi e marrone antico, i tanti fiocchi e cuori, i cuscini a forma di farfalla, le coperte con colori tenui. E se ormai associare il sesso a colori e oggetti è – fortunatamente – desueto, o comunque sempre meno frequente, gli ammiratori della coppia hanno notato anche i vestitini con tulle, indizio che, a loro dire, non lascerebbe spazio a dubbi.

News "Il mio corpo cambia ma sono felice" Giulia Salemi sulla gravidanza L'influencer, incinta del primo figlio, ha commentato così i cambiamenti fisici prodotti dalla gravidanza, aggiungendo di essere felice.

I “Prelemi”, come li chiamano i followers, aspetterebbero una bambina. C’è da dire che, in realtà, i particolari che Fariba Tehrani si è lasciata sfuggire nel video non sono necessariamente indicativi, proprio perché, tra le nuove generazioni, sta lentamente scemando la tendenza di associare giocattoli o colori a maschi e femmine. Giulia Salemi e Pretelli potrebbero quindi aver optato per qualcosa di neutro. Ma i fan sembrano ormai convinti che a, breve, nelle loro vite arriverà una bambina. Non resta che aspettare per capire se hanno ragione, e quindi se mamma Fariba Tehrani ha fatto un’involontaria gaffe.