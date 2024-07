Una mamma pubblica un video su TikTok rivolgendosi alla nuova compagna dell'ex marito, che sta per conoscere le sue figlie. "Ti sono grata per essere un'altra persona nella loro vita in grado di vedere quanto siano fantastiche, e di amarle".

Accettare che l’ex si rifaccia una vita può non essere semplice, soprattutto se si investono ancora dei sentimenti in quella relazione oppure se ci sono dei figli che, giocoforza, prima o poi dovranno conoscere il/la nuovo/a partner.

Per questo, la “lettera aperta” che una mamma dell’Oklahoma, Erica (non si conosce il suo cognome) ha pubblicato su TikTok rappresenta davvero non solo un invito a riflettere su come affrontare una separazione e l’affido condiviso dei figli, ma anche un vero e proprio gesto di umanità e di empatia, senza rancori o gelosie.

In un video in cui appare visibilmente commossa, la donna, mamma single di due figlie dopo la fine del suo matrimonio, si rivolge direttamente alla nuova compagna dell’ex marito.

Voglio prima di tutto dirti ciao – esordisce la donna – non ci siamo ancora mai incontrate, ma oggi sarà la prima volta che conoscerai le mie bambine, le mie figlie. Voglio ringraziarti, prima di tutto, per avere aperto loro le porte di casa tua e aver dato loro un posto dove passare del tempo con il loro padre. Grazie per aver accettato il fatto che abbia delle figlie e per dargli l’opportunità di avere una relazione con loro; non è una cosa che succede sempre. Non sai molto di me – prosegue Erica, emozionata – o forse sì, ma io non ti conosco affatto e sarà felice di parlarti, appena sarai pronta potremmo incontrarci. Non c’è un libro su come gestire la cosa, su come andare avanti dopo un divorzio, quando c’è una nuova persona coinvolta, e figli, e stati diversi. È strano per tutti, e nuovo, almeno per me, di sicuro. Ma visto che ancora non abbiamo avuto la possibilità di presentarci, ho pensato di usare questa piattaforma pensando che avrei potuto raggiungerti e che saremmo potute partire da qui.

La donna inizia quindi a elencare alcune caratteristiche delle figlie, Avery e Caitlin, per permettere alla nuova compagna dell’ex di imparare a conoscerle. Infine, conclude dicendo