Dieci anni dopo la perdita di suo fratello Raegan, un papà di nome Eric (non si conosce il cognome), conosciuto sui social come @kidds_dad ha trovato un modo per tenere viva la sua memoria, non solo per se stesso, ma anche per la nuova generazione.

In un toccante messaggio inserito in un video di compleanno (che ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni), si rivolge al fratello dicendo:

“L’ultima volta che ci siamo sentiti, avevo appena iniziato a frequentare qualcuno, ma per fortuna poco dopo ho incontrato la donna dei miei sogni e ho avuto due figli.”

La vita è andata avanti. Eric si è laureato, si è trasferito, ha preso la patente per la moto, e guida ancora la moto di Raegan. Ogni traguardo della sua vita porta con sé la silenziosa presenza del fratello.

Ora che è padre di due figli, dimostra che il lutto non si mette in pausa con la genitorialità; al contrario, ne diventa una parte integrante.

Ogni anno, la sua famiglia si riunisce per cantare “Tanti auguri” a Raegan, accendendo le candeline su una torta.

Suo figlio, che porta il nome di Raegan, ha iniziato a fare domande: “Com’è morto lo zio Raegan?” ed Eric ammette di non aver ancora capito bene come spiegarglielo, ma si assicura di tenere vivo il ricordo del fratello. “Colgo ogni occasione possibile per raccontargli aneddoti su di te e fargli ascoltare la tua musica – dice nel video – Tra l’altro, ne è un grande fan”.

Con la sua sincerità su amore, perdita e memoria, sta insegnando ai suoi figli che è giusto sentire la mancanza di qualcuno — e ancora più importante, che è giusto continuare ad amarlo, anche ad alta voce.

Attraverso torte di compleanno, canzoni di famiglia, giri in moto e racconti quotidiani, Raegan resta in questo modo una presenza viva nella loro vita familiare.

“Mi manchi ogni singolo giorno – conclude nel video il ragazzo – Spero che tu mi risponda”.