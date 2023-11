Enock Barwuah e Giorgia Migliorati saranno presto genitori: a comunicarlo è stata la coppia stessa, con un post Instagram nel quale mostra ai fan la foto di un’ecografia.

“Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni”, esordiscono i due, che nel mese di giugno avevano celebrato il loro matrimonio dopo tre anni di relazione. “Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita”, continuano.

“È stata un’esplosione di gioia, presto saremo in TRE e non vediamo l’ora”, ha poi concluso la coppia. E sono moltissimi i commenti dei fan e dei follower, che si congratulano con i due per la lieta notizia. “Ma state scherzando??? Questa notizia è meravigliosa! Ti chiamo subito”, scrive Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

“Ooooooooh, vi voglio bene, che bella notizia!”, commenta invece Andrea Zelletta, ex concorrente di Uomini e Donne e fidanzato dell’influencer Natalia Paragoni: i due, diventati genitori della piccola Ginevra nel mese di luglio, sono amici della coppia, e avevano partecipato anche al loro matrimonio.

“Auguri per questa nuova vita tra voi, sono felicissima”, scrive un’altra utente. “Auguri fratello, che dio vi benedica oggi e sempre”, commenta un altro ancora.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si erano sposati lo scorso giugno, dopo che il calciatore aveva fatto la proposta all’imprenditrice nel gennaio del 2022. L’annuncio delle nozze era stato dato tramite social: “È fatta”, aveva scritto il fratello di Mario Balotelli sul suo profilo. “Eternamente mio, eternamente tua, eternamente nostri”, erano state invece le parole di lei.