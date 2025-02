Una mamma risponde dopo i giudizi sul suo aspetto: "Da quando definisce essere buone madri?"

Una giovane mamma inglese risponde su TikTok a chi giudica le mamme solo per il fatto di truccarsi o di prendersi del tempo per sé. "Non giudicherei mai una mamma che non si trucca, quindi non capisco perché le mamme che lo fanno invece lo siano costantemente".

Emma Hutton, una trentacinquenne onicotecnica inglese madre di due figli, ha postato un video su TikTok chiedendosi perché gli altri genitori la giudichino per il suo aspetto.

Hutton afferma di amare prendersi cura del proprio aspetto, con un make up curato e un’acconciatura sempre ordinata, ma che questo, ovviamente, non dovrebbe definire il suo modo di essere madre.

Il suo TikTok, diventato virale con più di 33.500 visualizzazioni, denuncia l’ingiusta supposizione che l’aspetto di una mamma definisca il suo ruolo di genitore. Nel video, Hutton risponde a un post che ha visto in cui una donna liquidava “una di quelle mamme con un trucco completo e capelli perfettamente ricci”. Il suo messaggio? Le mamme dovrebbero sostenersi a vicenda, non distruggersi a vicenda.

Hutton ritiene che le mamme che si prendono del tempo per se stesse spesso affrontino critiche inutili. “Penso che veniamo giudicate perché le persone potrebbero pensare che dedichiamo ore al nostro aspetto invece di passare del tempo con i nostri figli. O forse sono meravigliate dal fatto che abbiamo avuto il tempo di farlo”, ha spiegato intervistata da Newsweek.

Ma questa ipotesi, dice, non potrebbe essere più lontana dalla verità: Hutton afferma di si svegliarsi alle 5:30 del mattino, un’ora prima che si svegli la figlia di 14 mesi, così che possa prepararsi. “Imposto la sveglia apposta per avere un’ora di ‘tempo per me’ al mattino, perché so che se ho un aspetto al meglio, mi sentirò al meglio”, ha spiegato.

Il suo punto è semplice: prendersi cura di sé non ti rende una cattiva mamma. “Ho sempre messo il trucco e mi sono sempre presa cura del mio aspetto, quindi non penso che questo debba cambiare solo perché ora sono mamma”.

Il suo video sfida un diffuso doppio standard: se una mamma si prende del tempo per sé , la gente pensa che non dia priorità ai figli.

“Credo che ogni mamma dovrebbe potersi ritagliare del tempo dalla sua frenetica vita da mamma per dedicarsi a ciò che la fa sentire bene”, ha affermato, aggiungendo che ovviamente non giudica le mamme che scelgono di non truccarsi. “Non giudicherei mai una mamma che non si trucca, quindi non capisco perché le mamme che lo fanno invece lo siano costantemente”.

Il messaggio di Emma Hutton sembra aver toccato il cuore di molte mamme, che hanno espresso il loro sostegno nei commenti: “Sono entrambe le cose, dipende dall’umore in cui mi trovo, sto bene in entrambi i modi. Ma adoro il trucco, mi sento decisamente meglio quando ho un aspetto favoloso!” scrive una mamma, mentre un’altra aggiunge “Sono questa mamma! Non c’è niente di sbagliato nel volersi sentire bene e in ordine”. “Smettetela di giudicare le mamme, a prescindere”, commenta un’altra.

Anche perché prendersi del tempo per sé come mamma non è egoistico, è necessario. Un sondaggio di BabyCenter ha scoperto che le donne impiegano in media 41 minuti al giorno per prepararsi prima di avere figli. Dopo la maternità, quel numero è sceso a soli 25 minuti.

Perdere quel tempo personale è importante. Gli studi dimostrano che quando le mamme danno priorità alla cura di sé, sperimentano livelli di stress più bassi e una salute mentale migliore. Che si tratti di trucco, lettura, allenamento o semplicemente godersi una tazza di caffè in tranquillità, questi piccoli momenti aiutano le mamme a sentirsi più se stesse.