Il rapper è diventato padre per la seconda volta, dopo Perla Blue. Per Martina Bottiglieri, invece, è il primo figlio.

Emis Killa è di nuovo papà; il rapper, già genitore di Perla Blue avuta con la ex compagna Tiffany Fortini, ha avuto un altro figlio, un maschio, con l’attuale fidanzata, Martina Bottiglieri.

Il piccolo, Romeo, è nato il 18 giugno, ma solo adesso si è diffusa la notizia della nascita, dopo che la neomamma ha pubblicato un carousel di foto sul proprio account Instagram.

Emiliano Rudolf Giambelli, questo il vero nome di Emis Killa, ha invece scelto una storia social per annunciare la nuova paternità: “Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”.

News Il gender reveal di Lazza e Greta Orsingher in attesa di "N" La coppia ha scoperto durante il gender reveal il sesso del bimbo in arrivo. E ha "spoilerato" l'iniziale del nome.

Il rapper, attualmente in radio con Sexy Shop, il singolo lanciato in coppia con Fedez, come detto è già padre di una bambina, nata nel 2018 dalla relazione con la ex; ma essendo stato da sempre molto riservato sulla propria vita privata, si sanno pochissime cose della piccola Perla Blue. Poche anche le notizie sulla madre del suo secondogenito: Martina Bottiglieri, classe 1992, è di Torre Annunziata e sarebbe legata a Emis Killa da più di due anni, visto che il primo video insieme, su TikTok, risale al 2022. Un’eccezione il cantante l’aveva fatta per ciò che riguarda il sesso del bebè appena nato, rivelato pubblicamente, ospite di Alessandro Cattelan.