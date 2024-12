Non è sconosciuto l’amore che Elisabetta Canalis nutre nei confronti degli animali, e così, in queste ore, l’ex velina ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram spiegando di essere diventata una “foster mom”. Ma che cos’è?

Si tratta di quella che in italiano verrebbe definita “stallante casalinga”, ovvero una persona che ospita animali che si trovano nei rifugi o nei canili a casa propria, in attesa della giusta adozione. È un’ottima alternativa al box, ovviamente, anche se il “rischio” è di affezionarsi all’animale fino a non riuscire più a lasciarlo partire.

Cosa che è successa anche alla stessa Canalis, come lei specifica nel post.

“Sono una foster mom, esattamente da oggi . Che cosa vuol dire? Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione – scrive Canalis – Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa ed i miei ‘fallimenti’ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere ‘di passaggio’ a casa ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro…”

Canalis prosegue presentando quella che definisce “la mia nuova inquilina”, Josie, una bellissima cagnolina nera: “Josie non lo sa ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta… Incrociamo le dita… Lei voleva solo uscire da quel canile spaventoso e triste in cui ci siamo incontrate, abbracciate e fatte una promessa, ovvero che lì dentro Josie non ci sarebbe rimasta”.

La showgirl sarda è da sempre molto attenta a sensibilizzare rispetto al tema della adozioni, e proprio la scorsa primavera aveva annunciato sui suoi social di aver adottato Charlie, un cane di 10 anni: “Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro: qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria, nonostante fosse chiuso in quella gabbia”. In estate invece aveva deciso di dare una casa a Nello, trovato in un rifugio a Olbia, in Sardegna.