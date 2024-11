Dopo le nozze italiane, celebrate nel Castello di Rocca Cilento, in Campania, lo scorso agosto, Ed Westwick e Amy Jackson stanno per diventare genitori. Ad annunciarlo la celebre coppia, attraverso una serie di bellissimi scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram.

Fasciata in un etero abito sottoveste color avorio lei, con una t-shirt e dei jeans neri il Chuck Bass di Gossip Girl, la caption che accompagna le immagini è la più semplice immaginabile: “Mum & Dad”, ovvero “mamma e papà”.

Jackson è già madre di Andreas Jax, avuto da una precedente relazione, con cui si dice che Westwick abbia stretto un rapporto davvero speciale; al momento non si hanno altre notizie sulla gravidanza, né sulla data del parto né sul sesso del nascituro, anche se le fan di Gossip Girl sognano che si tratti di un maschietto per chiamarlo Chuck, proprio come l’amato personaggio che ha portato alla ribalta Ed Westwick.

Tra i tanti a congratularsi con la coppia di attori anche Kelly Rutherford, ex collega di Westwick e sua cara amica nella vita reale, tanto da essere una delle invitate al suo matrimonio. Nessun commento, invece, da un’altra collega di set dell’attore, Blake Lively, madre di quattro figli.