La dottoressa Puja Aggarwal, esperta di neurologia, è diventata virale su TikTok dopo aver condiviso con i suoi follower un video nel quale elencava quattro cose che non lascerebbe mai fare ai propri figli.

“Ci sono quattro cose che non farei mai fare ai miei figli come neurologa, perché possono uccidere un sacco di cellule del cervello o ucciderti direttamente”, ha esordito, prima di elencare una serie di attività a suo giudizio pericolose per la sicurezza dei bambini.

Attenzione: parliamo di cose abbastanza ovvie, che probabilmente anche chi non è esperto in materia arriva a comprendere, e questo fa ampiamente capire che esiste una certa problematica con i trend social, che spesso rendono virali video che dicono cose abbastanza banali.

“La prima è giocare a football americano. Puoi procurarti molte commozioni cerebrali, danni alla testa e questo può portare a una encefalopatia traumatica cronica”, ha spiegato. Nonostante gli infortuni possano capitare con qualsiasi sport, il football è tra quelli che più di frequente causano danni permanenti, in special modo al cervello, come spiegato anche dal professor Daniel Daneshvar in un’intervista a The Messenger.

“La seconda è guidare un fuoristrada. Di nuovo, assolutamente no”. Questi veicoli, infatti, possono essere difficili da controllare, soprattutto ad alte velocità, il che può causare incidenti anche mortali.

“La terza è avere un trampolino o usare un trampolino. Se cadi puoi sbattere la testa sul cemento, puoi procurarti una commozione cerebrale e danni alla testa”, ha commentato Aggarwal. Secondo i dati della Mayo Clinic, no-profit per la ricerca medica statunitense, nel periodo 2009-2018 i trampolini hanno causato oltre 800.000 incidenti nei soli Stati Uniti.

News "Perché non devi mai mettere il nome di tuo figlio sullo zaino", spiegato dall'ex agente dell'FBI Tracy Walder La TikToker ed ex membro delle forze dell’ordine rivela come mai non sia consigliato dare questa informazione agli estranei

“Numero quattro sparare con una pistola. Non ce n’è alcun bisogno. Di nuovo, è una cosa che ti può uccidere”. Il problema del possesso di armi è infatti ancora molto dibattuto negli Stati Uniti, come confermano alcuni commenti, tra i quali quello di un utente che ha raccontato la propria esperienza personale: “Ho un figlio che è sopravvissuto alla violenza causata dalle armi da fuoco, e quando era nel reparto neurologico, quasi tutti quelli che erano lì avevano danni causati dai fuoristrada. Se solo la gente capisse…”.

Un altro, invece, commenta ironicamente: “Adesso capisco perché ai ragazzi del quartiere con il papà neurochirurgo non era permesso usare il trampolino”.