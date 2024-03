Diletta Leotta ha svelato quale sia la posizione consigliata per avere figli maschi. Ospite a Stasera c’è Cattelan, la conduttrice sportiva ha riferito al pubblico la ‘dritta’ datale dalla sua amica Alice Campello, mamma di tre maschi.

“Alice Campello, che è la moglie di Alvaro Morata, mi ha consigliato come avere un figlio maschio. Mi ha detto che c’è un modo, tipo quelle cose che raccontano le nonne, che si tramandano di generazione in generazione”, ha esordito Diletta Leotta, da poco mamma della piccola Aria, avuta ad agosto 2023 insieme al compagno Loris Karius. “La sua teoria sulla posizione da tenere… non so come fare per edulcorarla, quindi ho deciso che non la edulcorerò. Devi mettere il c**o alla luna durante l’atto. Non è molto scientifico ma è pratico. Sembrerebbe aver funzionato perché lei ha avuto tre maschi”, ha quindi detto ad Alessandro Cattelan il quale ha risposto ironicamente: “È come la parabola per vedere la Rai, dovete orientarla in direzione della luna”.

Ovviamente, non si tratta di una posizione provata scientificamente, ma di un ‘trucco della nonna’. Che per Alice Campello, però sembrerebbe avere funzionato: l’influencer, infatti, è mamma dei gemelli Alessandro e Leonardo, avuti nel 2018, oltre che di Edoardo, nato nel 2020.

Ma questa non è la prima volta che Diletta Leotta parla di questioni intime: nel mese di giugno 2023, in diretta su Radio 105, la conduttrice aveva raccontato la sua esperienza con il sesso in gravidanza. “Si dice che, a volte, siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, invece c’è chi ne ha tanta. Alcuni medici dicono che è una cosa positiva, verso la fine aiuta”, aveva spiegato, aggiungendo: “Poi, una cosa è il punto di vista delle donne e un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che, psicologicamente, l’uomo abbia voglia di farlo: potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata“.