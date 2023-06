"Il sesso in gravidanza" secondo Diletta Leotta

Diletta Leotta ha voluto condividere con gli ascoltatori di Radio 105 alcuni dettagli in merito agli ultimi mesi della gravidanza. Nell’agosto del 2023, infatti, la futura mamma darà alla luce la primogenita e, nel corso dell’intervista con il collega Daniele Battaglia di venerdì 9 giugno, ha parlato del modo di gestire l’intimità con il compagno, Loris Karius (ospite della trasmissione) e di tutte le sue preoccupazioni: “In questa fase della mia vita ci sono tante paure, mi pongo tante domande”.

“Si dice che, a volte, siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, invece c’è chi ne ha tanta”, ha spiegato la presentatrice DAZN in merito all’attività sessuale nel corso della gravidanza: “Alcuni medici dicono che è una cosa positiva, verso la fine aiuta”.

Diletta Leotta, inoltre, durante lo scambio di battute con il collega, ha spiegato che, secondo lei, la possibilità di continuare ad avere rapporti con il proprio partner “dipende anche dalla dimensione della pancia”, condividendo il suo parere in riferimento alle diverse modalità con cui uomini e donne affrontano questa condizione:

Poi, una cosa è il punto di vista delle donne e un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che, psicologicamente, l’uomo abbia voglia di farlo: potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata.