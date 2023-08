Filmata segretamente mentre allatta e bullizzata sui social. La denuncia di Isabele Lomax

Allattava tranquillamente la sua bambina sotto l'ombrellone, quando a sua insaputa la vicina in spiaggia ha deciso di filmare la scena, per poi pubblicare il video con l'intento di criticarla.

Allattava tranquillamente la sua bambina sotto l’ombrellone, in una calda giornata estiva, quando a sua insaputa la vicina in spiaggia ha deciso di filmare la scena, per poi pubblicare il video sui social con l’intento di criticare l’allattamento al seno in pubblico e bullizzare la donna. È quanto successo a Isabele Lomax, mamma di due bambine, che si è ritrovata ‘famosa’ sul web per aver dato da mangiare alla sua ultimogenita in un luogo pubblico.

“Non sto facendo vergognare le donne che allattano i loro bambini. Sto facendo vergognare la donna che allatta al seno in pubblico senza rispetto e senza coprirsi, lasciando che le sue tette escano (capezzolo incluso) affinché tutti possano vederle! COPRI!!!”, recita il commento al video pubblicato sui social e riportato in formato anonimo da Lomax su TikTok.

La didascalia del post, infine, si conclude con un’altra frase: “Non dovrei coprire gli occhi di mio figlio e spiegare perché le tue tette sono fuori, e francamente non voglio vederle neanche io. Abbi un po’ di rispetto!”. Nella clip di denuncia, Lomax si dice molto delusa da questo comportamento, e non solo per essere stata filmata di nascosto, cosa che ha violato la sua privacy:

Immagina di svegliarti, accedere a Facebook e vedere questo video di te stessa ieri in spiaggia. Non solo questa donna mi è passata accanto più volte con suo figlio, ma ha avuto tutte le opportunità del mondo per dirmi qualcosa. Non che mi sarebbe importato o avrei interrotto quello che stavo facendo, ma invece ha scelto di pubblicare un video di me e mia figlia su Facebook, pubblicamente affinché il mondo lo veda.

Isabele Lomax è andata avanti nella sua denuncia, rivolgendosi direttamente alla mamma del bambino:

Inoltre, fai sapere che tuo figlio ha 4 anni. Se stai sessualizzando un seno agli occhi di un bambino di 4 anni, hai dei problemi seri.

Per poi concludere con una stoccata: