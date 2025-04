Mentre i fedeli di tutto il mondo ricordano Papa Francesco con affetto, arriva una toccante testimonianza da parte dell’attore americano David Henrie, noto per il suo ruolo di Justin Russo nella serie Disney I maghi di Waverly e nel reboot I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place.

Henrie ha voluto condividere un ricordo molto personale che lega lui, la moglie e Papa Francesco, una storia che ha avuto un significato profondo nella loro vita familiare.

L’attore ha raccontato che dopo tre dolorosi aborti spontanei, lui e la moglie si sono recati da Papa Francesco per chiedere una benedizione speciale.

Ci prese le mani, le tenne unite, recitò una benedizione speciale, poi alzò lo sguardo e mi disse di non preoccuparmi, che sarebbe arrivato un bambino.

Nove mesi dopo quella benedizione, il 19 marzo 2019, è nata Pia Philomena Francesca Henrie, la loro “rainbow baby” (bambini arcobaleno vengono chiamati i bambini nati dopo una perdita perinatale). Il nome “Francesca” è stato scelto in onore del Pontefice.

David ha pubblicato questo ricordo sui suoi social media in occasione della scomparsa di Papa Francesco, scrivendo:

Che la sua anima riposi in pace. Dopo tre aborti spontanei, abbiamo ricevuto una benedizione speciale da Papa Francesco. Nove mesi dopo, è nata la nostra piccola Pia Francesca. Sarò per sempre grato per quel momento. Preghiamo per il prossimo Papa!

Henrie ha raccontato anche in passato quanto quel momento sia stato decisivo nel loro cammino verso la genitorialità:

“Oggi è un giorno particolarmente speciale per me e Maria… ed è speciale perché per arrivare dove siamo oggi, con la gioia del nostro neonato tra le braccia, io e mia moglie abbiamo dovuto affrontare delle prove.”

“Mi sono sentito in dovere di condividere questo perché non avevo idea di quanto potesse essere difficile cercare di formare una famiglia.”

“Vedi, Pia Philomena Francesca Henrie ha fratelli e sorelle… io e Maria abbiamo avuto tre aborti spontanei prima di riuscire finalmente a portare a termine la gravidanza di Pia.”

“Anche se è stato incredibilmente difficile riprendersi da un aborto spontaneo dopo l’altro, sapevamo che se fossimo mai riusciti a tenere in braccio un bambino nostro, non avremmo dovuto lasciare che la tragedia influenzasse il nostro matrimonio, ma piuttosto avvicinarci di più!”

“Siamo rimasti fedeli a questa convinzione e abbiamo ricevuto un piccolo aiuto da @franciscus.”

“Il motivo per cui il secondo nome di Pia è Francesca è perché ho chiesto personalmente a Papa Francesco di pregare per me e Maria affinché avessimo un bambino.”

“Ci ha preso le mani, le ha tenute insieme, ha pronunciato una benedizione speciale, poi ha alzato lo sguardo e mi ha detto di non preoccuparmi: che sarebbe arrivato un bambino. Questo è successo esattamente nove mesi fa.”

“Per tutti coloro che stanno lottando, pregate, sperate e non preoccupatevi!! Sempre.”