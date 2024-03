Dakota Johnson ha parlato dell’affetto che la lega ai figli del compagno Chris Martin. Il cantante dei Coldplay, precedentemente sposato con Gwyneth Paltrow, ha infatti avuto da quest’ultima due figli: Apple, di 19 anni, e Moses, di 17.

“Amo quei ragazzi come se la mia vita dipendesse da questo, con tutto il mio cuore”, ha detto a Bustle l’attrice, che, del resto, è molto amica di Gwyneth Paltrow.

“Siamo ottime amiche. Le voglio così tanto bene. È una persona adorabile e meravigliosa. So che può sembrare strano e poco convenzionale, ma è così”, aveva detto quest’ultima su Instagram non molto tempo fa, riferendosi proprio a Dakota Johnson.

I tre sono infatti in ottimi rapporti, e l’ex coppia ha tuttora un’amicizia molto affiatata. In un’altra occasione, il compleanno di Chris Martin, Gwyneth Paltrow aveva infatti scritto su Instagram: “Buon compleanno a un padre e un amico dolcissimo, ti vogliamo bene, cajm”.

I due, sposati dal 2003 al 2014, avevano messo fine al loro matrimonio restando in buoni rapporti anche per il fatto di avere figli insieme. In un’intervista del 2020 al Drew Barrymore Show, l’attrice aveva parlato del co-parenting tra genitori separati, raccontando come, a volte, ci fossero anche dei momenti di difficoltà: “In un certo senso, il mio rapporto con Chris ora è migliore di prima. Quindi, penso che sia fattibile. Volevo davvero che i miei figli non rimanessero traumatizzati se fosse possibile. Chris e io ci siamo impegnati a metterli al primo posto, e questa cosa è più difficile di quanto sembri”.

Maternità Platonic co-parenting. come funziona e perché è importante parlarne Si può essere genitori senza condividere una relazione sentimentale? È quanto propone il cosiddetto platonic co-parenting; scopriamo come funzion...

“Reinventare costantemente la relazione con il tuo ex è un impegno che dura tutta la vita, cosa che fai presumibilmente perché avete figli insieme”, aveva dichiarato lo stesso anno ad Harper’s Bazaar. “Io non vedo un motivo per farlo se non avete figli insieme. Alcune persone, invece, sì”.