Cristina Marino ha parlato della solitudine della prima gravidanza durante il lockdown. Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, l’imprenditrice e modella ha raccontato il difficile momento nel quale si ritrovò in chiusa in casa mentre era incinta della sua prima figlia, avuta dall’attore Luca Argentero: in quei giorni del 2020, infatti, l’Italia era stata uno dei primi Paesi a chiudere tutto per via della pandemia da Covid-19.

“Io e Caterina Balivo ci siamo conosciute che io ero già incinta della mia prima figlia, Nina Speranza”, ha esordito quindi Cristina Marino durante la trasmissione. “Mi ricordo benissimo che tuo marito Guido mi disse, era il 2020, che se volevo tornare a Milano sarei dovuta partire già oggi, perché tra due giorni ci avrebbero chiuso… E dopo due giorni ci hanno chiuso davvero ed è iniziato il primo lockdown, si è avverato tutto”.

“Ero incinta di sette mesi e non ho mai più rivisto mia mamma, mia nonna, mio papà… Non mi hanno mai vista con la pancia e questo mi addolora molto”, ha poi concluso commovendosi. “Poi ho partorito però mi è dispiaciuto molto, perché mi ricordo che andavo sotto casa di mamma per salutare la mia nonna, ma non ci potevamo avvicinare, solo da lontano”.

La modella e il marito Luca Argentero sono diventati genitori della piccola Nina Speranza il 20 maggio 2020. L’anno successivo i due avrebbero poi deciso di sposarsi e, nel 2023, avrebbero dato il benvenuto al loro secondogenito, Noè Roberto.

Argentero aveva parlato della moglie e dei figli in un’intervista con il Corriere della Sera dell’aprile 2023, dove aveva raccontato il suo desiderio di allargare ancora la famiglia: “Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell’ultima gravidanza l’ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succede”, aveva dichiarato l’attore. “Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l’ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso”.