Se la nascita di un figlio porta con sé, oltre a indiscusse gioie, infinte ansie e preoccupazioni, l’arrivo di una coppia di gemelli potrebbe raddoppiare le paure. Una in particolare è condivisa da moltissimi genitori: quella di scambiare i propri pargoli. Lo spiega bene Nicole Giamundo, mamma due due gemelle, che sul suo profilo TikTok ha condiviso un video dove ha raccontato la sua esperienza. Quando nel gennaio del 20214 ha messo al mondo le sue bambine, lei e suo marito Jordon Smith, hanno vissuto momenti pieni di ansia sin dall’ospedale.

In un’intervista esclusiva a PEOPLE, la creator ha spiegato che a causa della grande stanchezza post parto ha rischiato di scambiare le sue neonate, nonostante avesse cercato di vestire una figlia di rosa e l’altra di viola. Le piccole avevano i classici braccialetti in clinica, ma sopra non c’erano i nomi, poi il sonno arretrato rendeva difficile distinguerle, tanto da non ricordare da quale culla avevano preso una o l’altra. Nel video social, ha raccontato di avere provato ad usare proprio questa come tecnica, ossia tenere ogni gemella in una culla specifica. Ma a un certo punto sia Nicole che suo marito, mentre tenevano in braccio una neonata, si chiesero: “Chi hai?”. “A quel punto eravamo entrambi stanchissimi, privati dal sonno, e non eravamo del tutto sicuri di non averle confuse”.

“Sono stata immediatamente presa dal panico, rendendomi conto di quanto fossimo davvero impreparati ad avere due gemelle”, ha spiegato la tiktoker, aggiungendo ironica che a tutt’oggi non è ancora certa di non aver scambiato le figlie in ospedale. Quindi questo rimarrà per sempre un mistero secondo Nicole. “La domanda numero uno che riceviamo quando le persone scoprono che abbiamo due gemelle è se le abbiamo confuse. Ci viene chiesto continuamente!”, ha concluso, raccontando quanto sia stato divertente leggere i commenti e interagire, con tante persone che hanno avuto dei gemelli e vissuto i loro stessi timori e la loro stessa esperienza.