Il ballerino ha condiviso delle dolci parole per le sue gemelline, avute il 18 marzo 2024 dalla coreografa Veronica Peparini: "Non vediamo l’ora di uscire da qui tutti insieme e portarvi a casa".

Andreas Muller ha condiviso delle dolci parole per le sue primogenite. Su Instagram, il neopapà 27enne ha infatti postato alcune foto delle sue due gemelline, Ginevra e Penelope, avute il 18 marzo 2024 dalla coreografa Veronica Peparini, scrivendo: “Ginevra stringe il pollice del papà. Penelope sorride al papà. Il papà è sciolto. Non vediamo l’ora di uscire da qui tutti insieme e portarvi a casa“.

Le due piccole sarebbero quindi ancora sotto osservazione, ma tutto sembrerebbe essere andato per il meglio. Dopo il parto, il coreografo aveva condiviso l’emozione di diventare papà in alcune storie Instagram, nelle quali aveva scritto: “Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze…”.

“Dormiremo in camera stanotte ma le piccole non saranno qui con noi nonostante stiano benissimo e io faccio veramente fatica perché le ho tenute in braccio, le ho fatte mangiare e mi hanno guardato, ho sentito le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore…”, aveva aggiunto Andreas Muller. “Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia ho capito che la mia vita è completamente cambiata”.

Un’emozione condivisa da Peparini stessa, già mamma di Daniele e Olivia, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli. “Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie“, aveva scritto in un dolce post subito dopo il parto. “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie VITA. Siamo a casa Penelope e Ginevra“.

Le due neonate, infatti, sono venute alla luce dopo un percorso con qualche complicazione: trattandosi di gravidanza gemellare monocorialie biamniotica, le gemelle avevano rischiato di andare incontro a trasfusione feto-fetale, quella condizione per la quale uno dei due feti diventa donatore di sangue dell’altro. Un rischio che poi, fortunatamente, era rientrato. “Non lo so spiegare ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione… passata, presente e futura. Iconica”, aveva scritto Muller nelle sue storie dopo il parto.