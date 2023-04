Come fare la valigia per i bambini? Una mamma svela il suo trucco, il video è virale

L’estate è ormai prossima, proprio per questo saranno tante le famiglie che si appresteranno a trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da casa. Chi ha bambini piccoli, però, sa bene come sia complicato farlo, soprattutto perché si deve avere tutto l’occorrente con sé ed è per questo può essere spesso necessario avere più di una valigia.

La situazione si complica a maggior ragione se i figli sono piccoli e si devono portare anche carrozzina o passeggino, oltre a tutti i ricambi. Non a caso, alcuni riducono al minimo il periodo per non avere eccessivi fastidi.

Una mamma, nota su TikTok con l’account @sierra.honeycutt, consapevole di come siano in tante a essere in difficoltà, ha però voluto condividere alcuni “trucchi” che lei solitamente utilizza quando si tratta di prepararsi in vista della partenza, nella speranza che questo possa essere utile ad altre donne.

Il video realizzato dalla donna parte mostrando una serie di borse a cerniera di dimensioni particolarmente ampie. A ognuna di queste assegna un giorno, in modo tale da sapere quale sarà utilizzata una volta arrivata sul posto. A quel punto le inizia a riempire con tutto quello che ritiene indispensabile, ovvero biancheria intima, calze e pigiama, a cui aggiunge quello che pensa possa essere l’outfit del giorno, oltre a eventuali accessori. Un lato della valigia è dedicato ad altri oggetti, quali costumi da bagno, asciugamani o vestiti di riserva. Nell’altro lato, invece, troviamo i sacchetti di plastica contenenti gli abiti quotidiani e le scarpe. La cerniera centrale viene utilizzata per le cose dell’ultimo minuto.

Il suggerimento dato da questa mamma potrebbe essere provvidenziale anche se i figli dovranno affrontare la loro prima vacanza da soli e si vuole avere la certezza che non dimentichino niente. Si avrà così già deciso cosa indosseranno ogni giorno pur senza essere con loro.

Tantissimi utenti che hanno avuto modo di vedere il suo post sono rimasti entusiasti e non hanno mancato di farglielo sapere. “Genio assoluto“, ha scritto un follower. “Penso che la mia vita sia appena cambiata guardando questo video“, è stato invece il pensiero di un altro. E c’è stato chi aveva già provato a sfruttare questo sistema e non può che confermare quanto sia stato utile. “L’ho fatto quando mia figlia è andata via per un campus da sola, Ha davvero reso tutto più semplice“.