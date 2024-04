Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli saranno presto genitori. La Miss di Avanti un Altro e il fratello minore di Sonia Bruganelli, sono in attesa del loro primo figlio, e a dare la notizia è stata proprio la futura mamma con un post Instagram, molto semplice, ma molto eloquente: la foto di un’ecografica con la scritta “Ti aspettiamo”.

La coppia, già marito e moglie dal 2016, si era conosciuta nel 2004 dietro le quinte di Domenica In, e presto saranno genitori. Ancora non si sa quale sia il sesso del bebè, ma tempo fa Ruggeri aveva fatto sapere, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, di desiderare la maternità: “Presto vorrei diventare mamma. Intanto mi godo i nipoti: trascorro il tempo libero con i figli di mia sorella, mentre quelli di Paolo e Sonia vengono a cena da me e Marco e organizziamo dei pigiama party”.

E proprio il commento di Sonia Bruganelli, cognata della futura mamma, spicca tra quelli apparsi sotto al post dell’ecografia: “… amore, zia ti aspetta”, ha scritto l’opinionista de L’Isola dei Famosi, a cui hanno fatto eco tanti altri vip e amici per congratularsi, tra cui Gabriele Parpiglia, Paola Caruso, Le Donatella e anche i futuri cugini Bonolis, Adele e Davide.

Un rapporto speciale, quindi, quello tra Claudia Ruggeri e la famiglia di suo marito Marco Bruganelli, incontrato quando lei aveva 19 anni: “Ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica In, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: ‘Chi fa piangere una ragazza così bella?’. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito”. Le nozze, invece, sono state celebrate dopo dieci anni di fidanzamento, nel 2016 a Bracciano.