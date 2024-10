Claudia Ruggeri, la “miss Claudia” di Avanti un altro, è il compagno Marco Bruganelli sono diventati genitori. Ad annunciarlo è la stessa “supplente” del programma di Paolo Bonolis – suo ex cognato, visto Bruganelli è il fratello minore della ex moglie del noto conduttore, Sonia – attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Sei l’amore di mamma e papà” si legge in caption. Poche e semplici parole per dare l’annuncio, a riprova della discrezione che da sempre caratterizza la coppia, convolata a nozze nel 2016. Della bebè si sa solo che è una femmina, come si intuisce dai commenti lasciati sotto il post da amici e fan, ma ancora non si conosce il suo nome.

La notizia della gravidanza di Claudia Ruggeri era arrivata ad aprile sui social, con la pubblicazione di una delle ecografie; da lì, diversi scatti con il pancione.

Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli stanno insieme da diversi anni, ma spesso la showgirl ha dovuto difendersi dall’accusa di essere arrivata a lavorare in tv solo perché imparentata con Bonolis. Accuse da cui lei si è difesa spiegando “Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”.

La scorsa estate Claudia Ruggeri ha aggiunto anche la laurea in Scienze e tecniche Psicologiche ai suoi traguardi.