Olivia Testa, figlia della moglie dello showman, sarebbe in attesa di un bebè per dicembre. A rivelarlo il settimanale Diva & Donna.

Fiorello sarebbe in procinto di diventare nonno. Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo, moglie dello showman, sarebbe infatti incinta, e il lieto evento sarebbe previsto per dicembre.

A rivelarlo il settimanale Diva & Donna, che pubblica delle immagini in cui il conduttore di Viva Rai 2! – trasmissione che non è stata confermata nel palinsesto Rai della prossima stagione – accarezzerebbe la pancia di Testa, che per lui è sempre stata come una figlia.

Per il momento, però, il condizionale è d’obbligo, visto che da parte degli interessati non sono arrivate smentite né conferme.

Olivia Testa è nata nel 1994 dall’unione di Susanna Biondo con l’imprenditore Edoardo Testa e, benché Fiorello non sia il padre naturale, ha sempre avuto un rapporto estremamente forte con la figlia della moglie, con cui è sposato da 21 anni e con cui ha avuto Angelica, diventata da poco maggiorenne. Del resto, la ragazza, oggi trentenne, è entrata nella vita del conduttore quando era molto piccola.

Lontana dal mondo dello spettacolo, Olivia Testa vive a Milano dove lavora nel comitato organizzatore dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Il figlio in arrivo è frutto della relazione con il grafico e designer milanese Ansperto Radice Fossati Confalonieri, e la coppia, proprio in questi giorni, sarebbe volata in Sicilia, terra natale di Fiorello dove la famiglia sta trascorrendo le vacanze.