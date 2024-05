Primo/a nipote per Enrico Mentana: la secondogenita Alice, avuta con Letizia Lorenzini Delmilani, ha infatti reso il giornalista nonno per la prima volta.

Ad annunciarlo, pur senza svelare il sesso del bebè, lo stesso Mentana, con un post pubblicato su Instagram.

“Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa – ha scritto il direttore del tg di La7 – C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso”.

Alice Mentana aveva annunciato la gravidanza in famiglia a gennaio, al sessantanovesimo compleanno del padre, alla presenza anche di Stefano, Giulio e Vittoria, gli altri figli di Mentana, oltre che di Francesca Fagnani, attuale compagna del giornalista.

La figlia trentaduenne di Enrico Mentana è laureata alla Bocconi e lavora per Open, il giornale online fondato proprio dal padre, anche se lo scorso aprile ha annunciato l’uscita di una nuova rivista, che avrebbe diretto, con un riferimento anche al bambino che sarebbe arrivato a breve: “Tra qualche settimana arriva il mio terzo e più importante progetto”.

Quando le foto della cena di famiglia in cui è stata data la notizia della gravidanza sono state diffuse dal settimanale Chi Fiorello, nel suo show Viva Rai2! ha fatto una simpatica battuta: “Se nasce femmina, consiglierà alla figlia di chiamarla Maratona, perché la gravidanza durerà 26 mesi e lui commenterà. Ciao Enrico, ti vogliamo bene! Viva il nonnetto di La7”.