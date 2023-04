Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono genitori bis

Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono genitori bis: lo annuncia sui social il neopapà che, con un tenero scatto del piedino del piccolo, commenta la nascita di Christian: “Benvenuto amore nostro”, scrive su Instagram.

Clarissa Marchese era impaziente all’idea di poter stringere il figlio tra le braccia e condivide con i follower tutte le preoccupazioni che affiorano in un periodo così delicato. Tra le storie postate su Instagram, racconta anche della nascita di Arya, la primogenita della coppia e condivide alcuni ricordi di quel momento speciale.

Durante la mattinata di oggi, 21 aprile 2023, l’ex tronista di Uomini e Donne pubblica alcune immagini scattate direttamente dalla sala parto, inquadra il pancione e commenta “Svizzero lui”. Qualche ora dopo, Federico Gregucci condivide la notizia della nascita e accoglie l’arrivo di Christian insieme alla neomamma e la piccola Arya.

La coppia pubblica un video in bianco e nero mentre la sorella maggiore accarezza per la prima volta il volto del fratellino: “E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto Christian. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”, scrive Clarissa Marchese dopo aver affrontato con forza ogni sua preoccupazione.

Nei giorni passati, infatti, la giovane influencer temeva che il bambino arrivasse prima della data prevista per il parto: “Si pensava che questo bambino arrivasse prima, un po’ perché il bimbo è grande, un po’ perché io sono pronta, poi c’è lo storico di Arya che è nata dieci giorni prima, insomma una serie di cose mi avevano fatto preparare psicologicamente”, spiega l’ex concorrente del programma Mediaset.

Tra le storie pubblicate durante gli ultimi giorni della gravidanza, Clarissa Marchese decide di lanciare un messaggio di solidarietà a tutte le future mamme e scrive: