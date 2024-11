Katherine Schwarzenegger Pratt e Chris Pratt sono diventati di nuovo genitori, come annunciato dalla coppia stessa lo scorso 11 novembre su Instagram. La scrittrice e l’attore hanno accolto in famiglia un maschietto, cui hanno dato un nome estremamente carico di significato, Ford Fotzgerald.

“Siamo felicissimi di annunciare la nascita di nostro figlio, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt – si legge nella caption – Mamma e bambino stanno bene e i fratelli di Ford sono entusiasti del suo arrivo. Ci sentiamo così benedetti e grati.

Con amore, Katherine e Chris”.

Il piccolo va ad aggiungersi così alle sorelle maggiori Lyla Maria, 4 anni, ed Eloise Christina, 2 anni, oltre che al figlio che Chris Pratt ha avuto dal suo precedente matrimonio con Anna Faris, Jack, che oggi ha 11 anni.

Il nome Ford Fitzgerald, come detto, è carico di significati, a partire dall’eredità familiare con un cenno alla storia letteraria americana. Anche se i diretti interessati non hanno confermato cosa li abbia ispirati, è possibile che il nome possa rendere omaggio in modo sottile alla discendenza materna di Katherine e al suo legame con la famiglia Kennedy. La madre di Katherine, Maria Shriver – ex moglie di Arnold Schwarznegger, fa parte di questa famiglia iconica – sua madre, Eunice Kennedy, era infatti la sorella dei due presidenti John Fitzgerald e Robert – e il secondo nome Fitzgerald potrebbe onorare proprio il suo famoso prozio.

Inoltre, il nome Fitzgerald richiama alla mente il celebre autore F. Scott Fitzgerald, meglio conosciuto per il suo romanzo classico Il grande Gatsby. La coppia potrebbe quindi aver scelto un nome radicato sia nella storia della famiglia che nella letteratura senza tempo, regalando al figlio un nome con profondità, significato e un tocco di eleganza classica.