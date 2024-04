Chiara Francini vorrebbe diventare mamma. A dichiararlo è stata la stessa attrice, la quale, in una lunga intervista a DiPiù TV, ha parlato del suo desiderio di diventare genitore insieme al compagno, Frederick Lundqvist, con il quale ha una relazione da 18 anni. “Entrambi desideriamo avere un bambino, moltissimo, ci stiamo provando e spero che il nostro sogno diventi presto realtà”, ha detto Francini a Francesca De Pasquale.

Ma questa non è la prima volta che l’attrice parla di questo argomento in pubblico. Nel 2023, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Francini aveva spiegato: “Il desiderio di un figlio c’è. Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non l’avrei mai fatto. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così”.

News L'ex Miss Italia Claudia Andreatti è diventata mamma bis: l'annuncio sui social L'ex Miss Italia, oggi 36 anni, ha partorito il suo secondogenito a Lugano, in Svizzera: “Oggi sono nati anche due fratelli, benvenuto grande amo...

L’attrice aveva poi spiegato di non pensare di ricorrere alla maternità surrogata: “No, vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”. E, sul rapporto con il suo futuro bambino, aveva aggiunto: “Non credo nei genitori amici, ma vorrei essere amorosa. Non vorrei mai che mio figlio si trovasse impreparato alla vita. Un figlio è grande responsabilità e io sono molto seria. Sono colorata ma sono profondamente seria e molto rigida. Ed è un atto che vedo come creativo, un salto al quale ti devi abbandonare. Lì c’è la misura della vita”.

Nel febbraio 2023, Chiara Francini aveva potato sul palco di Sanremo un lungo monologo incentrato sulla tematica della maternità, nel quale aveva parlato della sensazione di sentirsi fuori posto non avendo figli. “Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio. Ora, io, Chiara, un figlio non ce l’ho, però credo sia una cosa dopo la quale non c’è dubbio non potrai più essere più giovane come lo eri a sedici anni, col motorino, la discoteca e il liceo”, aveva esordito.

Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, non sai mai che faccia fare. Quando qualcuna ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata c’è come qualcosa che ti esplode dentro. Un buco che ti si apre, in mezzo agli organi vitali, una specie di paura, stordimento, e, mentre accade tutto questo, tu devi festeggiare, perché la gente incinta è violenta e vuole solo essere festeggiata. E non c’è spazio per il tuo dolore, per la tua solitudine. Tu devi festeggiare (…) E poi a un certo punto io mi sono accorta che il tempo passava e che se non mi sbrigavo io, forse, un figlio non lo avrei mai avuto. E se anche mi sbrigavo, poi, non era mica detto. Perché anche quando ti decidi che è il momento giusto poi, magari, il corpo ti fa il dito medio e tu, allora, rimani col dubbio di aver sbagliato, di aver aspettato troppo, di essere una fallita. A noi donne il senso di colpa ci rimbomba dentro, come un eco.

Poi, rivolgendosi al suo ipotetico futuro figlio, l’attrice aveva concluso: “E penso che mi renderai così felice, che poi non potrai mai rendermi davvero così felice, perché è così che funzionano le cose della vita: non sono mai come te le eri aspettate. E io ti aspetto e ti desidero così tanto che sarai per forza una delusione. Ma come parlo…? Ma che madre sono? (…) Ma io volevo solo essere brava, io volevo solo essere preparata, io volevo che tu fossi fiero di me. Anche se ancora non ci sei. Forse, perché ci sei sempre stato”.