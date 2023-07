Le parole di Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu per il figlio malato di meningo-encefalite

Charlotte Lazzari ha condiviso su Instagram un messaggio indirizzato al figlio, Gabriel, avuto nel 2021 dalla relazione con Kledi Kadiu, riassumendo in poche righe tutto l’amore provato per il bambino. Nella didascalia del post pubblicato sui social, la founder di Wonder Yogi si è soffermata sulla patologia che affligge il secondogenito: la meningo–encefalite, un’infiammazione delle meningi e del cervello diagnosticata al piccolo una decina di giorni dopo la nascita e di cui il compagno aveva già parlato sui social.

“Gabriel, un giorno ti racconterò quanto sei stato forte – si legge nella didascalia dello scatto pubblicato oggi, 10 luglio 2023, in cui la mano della mamma è stata fotografata mentre stringe quella del bimbo – Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme, ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente”, ha dichiarato Charlotte Lazzari, condividendo alcuni aspetti della convivenza con la malattia del piccolo:

Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto.

Dopo alcuni istanti, anche Kledi Kadiu ha voluto commentare la foto postata dalla compagna: “Amore nostro grande”, recita il breve pensiero di affetto. Tra i numerosi messaggi pubblicati dai followers, inoltre, alcuni utenti hanno voluto condividere con Lazzari alcuni frammenti della battaglia affrontata dai figli contro la stessa patologia di Gabriel:

Mia figlia all’età di due mesi, è stata colpita dalla stessa malattia. A noi è andata bene. Sono stati mesi difficili, di riabilitazione e tante tante lacrime e preoccupazioni, oggi sta bene. Auguro a Gabriel lo stesso epilogo felice.

“A 13 giorni dal parto – aveva raccontato il coreografo nel marzo del 2022 – Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressioni di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite”, condividendo già all’epoca tutte le preoccupazioni provate dalla coppia in merito allo stato di salute del figlio: