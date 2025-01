Le celebrità, si sa, sono spesso fonte di ispirazione per quanto riguarda gli outfit, il make up o i capelli, ma anche sul fronte della scelta del nome giusto da dare al proprio figlio.

Alcune di loro, c’è da dire, spiccano per originalità, scegliendo nomi davvero bizzarri; e se nessuno può avvicinarsi a Elon Musk, che con la ex compagna Grimes ha chiamato i tre figli X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus, c’è da dire che molti vip hanno comunque dato nomi estremamente particolari.

Cameron Diaz e il marito Benjamin Madden, ad esempio, hanno accolto il secondogenito nel marzo del 2024, scegliendo per lui il nome Cardinal; piuttosto riservati, i due non hanno mai mostrato il bimbo sui social, così come è accaduto per la primogenita Raddix.

La quarta figlia di Gal Gadot e di Jaron Varsano si chiama Ori, mentre le star del realityLove Is Blind Bliss e Zack Goytowski hanno accolto la loro figlia, Galileo, ad aprile, così chiamata per onorare la genialità di Galileo e la regione della Galilea, dove Gesù compì diversi miracoli.

Hilary Duff e Matthew Koma hanno dato il benvenuto a Townes Meadow a maggio, mentre l’attore Darren Criss ha accolto il secondo figlio Brother László, avuto con la moglie Mia Criss.

Emerson Clover è il nome scelto da Ashley Tisdale e dal marito Cristopher French per la loro seconda figlia, mentre Olivia Munn e John Mulaney hanno chiamato Méi June la loro seconda bambina, nata con maternità surrogata; Logan Paul e Nina Agdal hanno scelto Esmé Agdal, Colton Underwood e Jordan Brown, invece, hanno optato per Bishop Colton. Tutti nomi sicuramente originali e che hanno un significato particolare per le coppie che li hanno scelti.