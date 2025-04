Altro fiocco rosa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, diventata mamma per la seconda volta di Matilde, nata lo scorso 15 aprile. Ad annunciare il lieto evento proprio la neomamma, con un dolce post pubblicato su Instagram.

“15/4/25 ore 10.03. Il mio cuore è rinato una seconda volta – scrive Zagarrigo – Benvenuta al mondo piccola Matilde. Mamma, papà e Mia ti amano alla follia”.

L’influencer e il compagno, Moreno Casamassima, sono già genitori di Mia, arrivata nel 2022; nella sua esperienza televisiva la partecipazione al dating show di Canale 5, dove scese una prima volta per l’ex tronista Luca Onestini e poi una seconda per Carlo Pietropoli, che la scelse.

La loro storia, tuttavia, finì poco tempo dopo, e Zagarrigo ha trovato l’amore in Moreno Casamassima, amico di lunga data e socio in affari.

“Mi sono innamorata di te perché hai preso il mio cuore e l’hai fatto rinascere – gli scrisse tempo fa in una dedica social – Oggi, dopo quasi 4 anni, più ti guardo e più mi innamoro. Grazie per essere l’uomo che ho sempre desiderato, grazie per darmi ogni giorno tutto l’amore del mondo, grazie per avermi scelto come la mamma delle tue bambine, grazie perché sei riuscito a farmi ricredere sull’amore, quello vero, pulito e sincero. Ti amo sopra ogni cosa”.