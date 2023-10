La star di Grey’s Anatomy ha parlato di sua figlia Pippa in un’intervista in occasione del mese della consapevolezza sulla sindrome di Down: “Ho rivalutato tutto quello che sapevo sull’amore”.

Caterina Scorsone, conosciuta dal pubblico come la chirurga Amelia della serie tv Grey’s Anatomy, ha rilasciato un’intervista a Good Morning America nella quale ha parlato della sua esperienza come madre di Pippa, una bambina con sindrome di Down.

“Mi ha costretta a rivalutare tutto quello che sapevo sull’amore – ha esordito l’attrice –. È stato l’inizio della vita per me, come una rinascita insieme alla sua nascita. Ho avuto l’opportunità di riscoprire tutto quello che era la mia vita, che è la sua… La vita è diventata più aggrovigliata, più colorata e la apprezzo di più”.

Negli Stati Uniti, ottobre è il mese della consapevolezza sulla sindrome di Down. In Italia, questa giornata si celebra la seconda domenica dello stesso mese: nel 2023, quindi, è stata l’8 ottobre.

Nell’intervista, Caterina Scorsone ha parlato dell’importanza di fare informazione su questo tema: “Ci sono molte presupposizioni che si trasmettono culturalmente, sul fatto che tutti dovremmo essere in un certo modo – dice –. Possiamo iniziare a imparare ad amare gli altri e noi stessi”. Tema ripreso anche nel suo post Instagram, nel quale sottolinea come, spesso, le difficoltà incontrate non siano da imputare alla disabilità in sé, ma al fatto che la società non sia preparata per accoglierle:

Ci sono giorni difficili, ma questi giorni non sono dovuti alla sindrome di Down: sono difficili solo perché la nostra cultura e società non rispettano l’uguaglianza. I suoi bisogni [di Pippa] sono particolari. Non speciali. Sono semplicemente suoi. La nostra cultura non ha imparato ad rispettare se stessa abbastanza da sapere che tutti i nostri bisogni sono particolari.

Poi, l’attrice conclude il post con una dolce dedica per la figlia: “Ognuno di noi può decidere quanta parte dello spettro dell’amore vuole sperimentare. Lei mi ha offerto un piccolo extra e sono profondamente grata di essere stata chiamata a conoscerla”.