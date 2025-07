L'attrice resa celebre dal ruolo di Bond Girl ha annunciato al settimanale francese Gala di aspettare un maschio, la cui nascita è prevista per settembre.

Ha scelto il settimanale francese Gala, Caterina Murino, per annunciare la sua prima gravidanza, a 47 anni. La ex Bond Girl ha dichiarato di aspettare il primo figlio dopo un percorso complicato di fecondazione in vitro e due aborti spontanei.

La 47enne cagliaritana, diventata famosa in tutto il mondo grazie al film Casino Royale, ha spiegato di aspettare un maschio, la cui nascita è prevista per settembre, lo stesso mese in cui, il 15, lei soffierà sulle 48 candeline.

“Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura – ha dichiarato – Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre”.

Murino è legata da sei anni all’avvocato francese Edouard Rigaud, incontrato nel 2019 e con cui oggi vive nel quartiere di Montmartre a Parigi. A Gala l’interprete ha detto che il partner le è stato molto vicino nel complicato percorso verso la maternità, aggiungendo di essere pronta, oggi, a scrivere questo nuovo capitolo come madre e parlando di una gravidanza senza problemi: “Non ho avuto alcun disagio, né diabete, né insonnia”.

Al canale italiano Costa Smeralda, invece, qualche giorno fa aveva detto: “Sento di vivere un momento magico. Presto diventerò mamma e credo che oggi abbiamo tutti una grande responsabilità: crescere esseri umani consapevoli”.