Dopo essersi seduta sul banco dei testimoni a otto mesi e mezzo di gravidanza per testimoniare contro l’ex P. Diddy nel maxi processo a suo carico, la cantante Cassie Ventura ha dato il benvenuto al suo terzo figlio, un maschietto nato in un ospedale di New York, come confermato da fonti a TMZ e People.

All’inizio di maggio, il marito di Ventura, l’attore e imprenditore del fitness Alex Fine, ha rilasciato una dichiarazione pubblica per onorare il coraggio della moglie. “Non ho salvato Cassie, come alcuni dicono. Dire questo è un insulto agli anni di doloroso lavoro che mia moglie ha fatto per salvare se stessa. Cassie ha salvato Cassie – ha detto – È stata lei, da sola, a liberarsi da abusi, coercizione, violenza e minacce. È stata lei a combattere i demoni che solo un demonio avrebbe potuto infliggerle. Tutto ciò che ho fatto è stato amarla, così come lei ha amato me. Ora la sua vita è circondata da amore, risate e dalla nostra famiglia”.

Testimoniare al processo a carico dell’uomo che, secondo la sua deposizione, l’ha abusata e violentata per anni è stata un’esperienza emotivamente molto forte per Ventura, accentuata da un momento particolare come quello della gravidanza: “Spero che la mia testimonianza abbia dato forza e voce ad altri sopravvissuti, e che possa aiutare chi ha sofferto a parlare e a guarire dall’abuso e dalla paura” ha dichiarato la cantante subito dopo l’uscita dall’aula.

Adesso, archiviato quel momento doloroso, Cassie Ventura e Fine hanno dato il benvenuto al piccolo, che raggiunge le sorelline Frankie, di 5 anni, e Sunny, di 3. La gravidanza era stata annunciata a febbraio dalla coppia, con uno scatto in bianco e nero.