La giornalista e il marito Pierre Casiraghi, ultimogenito di Carolina di Monaco, sarebbero in attesa del terzo figlio, che per i ben informati sarebbe una femminuccia, dopo due maschi.

Secondo alcune voci che circolano inistentemente sui social, Beatrice Borromeo sarebbe incinta del terzo figlio; la giornalista, da dieci anni moglie del terzogenito di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, Pierre, si è presentata in qualità di ospite d’onore all’evento organizzato da Dior, la sfilata Dior Cruise 2026, ambientata nella magnifica Villa Albani Torlonia, a Roma, divinamente vestita con un abito peplo bianco, monospalla, che, secondo molti, l’ha aiutata a nascondere la pancia prima dell’annuncio ufficiale.

Ma secondo i bene informati la gravidanza sarebbe certa, e la principessa, dopo due maschi, aspetterebbe una bambina.

Borromeo e Pierre Casiraghi sono infatti già genitori di Stefano Ercole Carlo Casiraghi – cui è stato quindi dato il nome del nonno paterno – nato nel 2017, e di Francesco Carlo Albert Casiraghi, venuto al mondo un anno più tardi.

La gravidanza è data per certa da molte pagine di gossip attive sui social, ma anche da diversi giornali, mentre dai diretti interessati e dai portavoce della casa reale monegasca, al momento, tutto tace. Ad alimentare i “sospetti” su un terzo figlio era stata anche l’inaspettata assenza della coppia dal Gran Premio di Formula 1 di Monaco, uno degli appuntamenti mondani e sportivi più importanti dell’anno per il principato, e da sempre appuntamento immancabile per i Grimaldi – Casiraghi.