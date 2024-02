Carey Mulligan ha raccontato di aver “indossato” foglie di cavolo nel reggiseno sul red carpet: in un’intervista con British Vogue, l’attrice ha rivelato di aver utilizzato questo vecchio rimedio per fermare la fuoriuscita di latte.

“All’epoca avevo già due figli”, ha raccontato. “Mio figlio era ancora piccolo ma stavo interrompendo l’allattamento… Probabilmente sarà un po’ troppo raccontare questa cosa ma…”, ha poi continuato commentando una sua foto sul red carpet.

♬ original sound - British Vogue @britishvogue In this picture, #CareyMulligan

“Questo vestito era abbastanza scollato, ma qualcuno mi ha detto di mettere foglie di cavolo per fermare la perdita di latte, quindi in questa foto stavo indossando delle foglie di cavolo sotto il mio… So che mi pentirò di aver detto questa cosa. Ma funziona!”, ha poi aggiunto concludendo. “Farò un altro video su questa cosa per le donne”.

Moltissimi i commenti dei fan, uno dei quali osserva: “Le donne sono fantastiche, con tutto quello che devono passare. Gli uomini non potrebbero mai farlo”. “È un tipo particolare di cavolo? Chiedo per un’amica”, ha invece aggiunto un’altra mamma. “Li ho usati per l’ingorgo mammario e funzionano perfettamente”, scrive un’altra ancora.

Sono infatti molte le mamme che hanno trovato sollievo dall’uso delle foglie di cavolo per l’ingorgo mammario. E non è solo un rimedio della nonna: uno studio pubblicato su PubMed ha infatti confermato che l’uso di questa verdura può ridurre effettivamente il dolore e la tensione che si possono creare durante lo svezzamento al seno: “I risultati complessivi hanno mostrato che il trattamento con foglie di cavolo utilizzato su donne con ingorgo mammario ha ridotto il dolore, la durezza del seno ingorgato e aumentato la durata dell’allattamento al seno”, sostiene lo studio nelle sue conclusioni, riportando però che i risultato complessivi di altri studi siano contrastanti: “Alcuni studi hanno anche riportato che il trattamento con foglie di cavolo non è efficace”.