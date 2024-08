Fonte: Arnold Turner/Getty Images for Jason Lee/Hollywood Unlocked Impact Awards

La rapper Cardi B ha annunciato su Instagram, a sorpresa, di aspettare il suo terzo figlio, pubblicnado alcuni scatti in cui, avvolta da un vestito rosso, mostra la pancia già pronunciata. La trentunenne è già mamma di Kulture, che oggi ha 5 anni, e di Wave, avuti entrambi dal marito, anche lui rapper, Offset, con cui non sta vivendo un momento particolarmente sereno.

Ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio – scrive Cardi B, al secolo Belcalis Marlenis Almánza – Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto hai rinvigorito la mia forza! Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l’amore e la mia passione! Ti amo così tanto e non vedo l’ora che tu assista a ciò che mi hai aiutato a realizzare, a ciò che mi hai spinto a fare! È molto più facile affrontare le svolte e le prove della vita, ma tu, tuo fratello e tua sorella mi avete mostrato perché vale la pena di andare avanti!

Le parole delle musicista statunitense assumono un significato particolare se si pensa che, proprio in queste ultime settimane, avrebbe formalizzato la richiesta di divorzio.

La crisi nella coppia sarebbe iniziata lo scorso novembre, quando i due avrebbero preso le distanze l’uno dall’altra, ma a inizio luglio sembravano di nuovo molto uniti; tuttavia, le voci di un divorzio della diva americana dal marito si rincorrevano da tempo, assieme a quelle che vorrebbero, tra le cause, un tradimento da parte di lui (ma questi sono solamente rumors non verificati). Offset sarebbe stato sorpreso in compagnia di una donna, PrettyRedz, durante una serata al casinò, ma entrambi hanno negato con decisione di avere un flirt, anche perché l’influencer ha perso da poco il marito e ha chiesto rispetto dopo che i pettegolezzi sul suo conto e su quello di Offset hanno cominciato a circolare.

Cardi B e Kiari Kendrell Cephus – il vero nome di Offset – sono sposati da sette anni, e non è la prima volta che affrontano una pesante crisi; la rapper aveva già presentato istanza di divorzio nel settembre 2020, ritirandola in un secondo momento. Resta quindi da vedere se questa volta la decisione sarà definitiva.