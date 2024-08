Il pediatra americano ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega come il suo metodo, sorprendentemente, funzioni.

Avere a che fare con i capricci dei bambini, soprattutto quando si avvicinano ai cosiddetti “terrible two” può davvero essere snervante, a volte, in particolar modo quando si capisce che nessun approccio provato sembra funzionare.

C’è chi prova con l’educazione rispettosa, il cosiddetto gentle parenting, chi invece seglie un’educazione più basata sull’autorità e i rimproveri, ma spesso si finisce solo con l’essere frustrati perché nessun metodo sembra sortire effetti.

News Maternità Perché la "genitorialità gentile" spesso non è affatto gentile con le madri Al centro dell'attenzione ci sono i sentimenti dei bambini e le cause emotive che stanno dietro ai comportamenti di ognuno di loro. Troppo spesso, ...

Per questo vale la pena provare il “segreto” suggerito da Jonathan Williams, che non solo è un pediatra ma è anche padre di cinque figli; sul suo profilo TikTok Williams ha recentemente postato un video in cui spiega proprio come gestire i capricci dei bambini, affermando di aver sperimentato con successo un metodo tanto semplice quanto, assicura, efficace.

Williams ha spiegato che il suo metodo funziona in tutti i casi, salvo in quelli in cui i capricci dipendano da motivi di salute dei piccoli; il pediatra ha inoltre aggiunto di usare questa tecnica anche nella sua clinica, con risultati sorprendenti.

“Quando un bambino è sconvolto e le sue emozioni diventano sempre più intense – spiega il medico – perciò dovete sussurrare. Non so per quale motivo funzioni, ma è come se nel cervello del bambino scattasse qualcosa di simile a ‘ Ehi, non siamo in modalità crisi, va tutto bene qui'”.

Visto che i capricci dipendono in larga parte da necessità fisiche, come fame o sonno, oppure da un disagio emotivo, secondo Jonathan Williams sussurrare loro risveglierebbe i bambini dai loro stati emotivi negativi, portandoli fuori dalla crisi rapidamente, come se per il cervello il sussurro rappresentasse un segnale rassicurante.

Williams, nel video, ha anche aggiunto che i capricci sono una fase assolutamente normale dello sviluppo infantile, visto che nella crescita i bambini imparano a gestire le proprie emozioni e non hanno ancora l’abilità di linguaggio per esprimerle chiaramente. Anche per questo il pediatra suggerisce ai genitori di non lasciarsi scoraggiare ma, piuttosto, di imparare ad ascoltare i figli cercando di aiutarli a uscire dalla crisi.