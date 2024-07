Quello dello spannolinamento è un momento piuttosto critico nella vita di ogni genitore, in cui ci si deve armare di pazienza e “coraggio”; spesso si pensa che il periodo estivo, complici i vestiti più leggeri e meno stratificati, sia quello giusto per provare a togliere il pannolino, ma ciò non sempre è vero. Per questo il progetto Le Buone Abitudini, nato dalla collaborazione tra Bing, Società Italiana di Pediatria e Assonidi, ha presentato un vero e proprio Decalogo dello Spannolinamento da distribuire in tutti gli asili nido facenti parte di Assonidi in occasione dell’estate.

Il progetto del Decalogo si inserisce nella campagna di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche per la crescita sana e serena dei bambini iniziata nel 2023 grazie a Bing, la Società Italiana di Pediatria e Assonidi, che coinvolge oltre 11 mila pediatri su tutto il territorio nazionale, circa 450 strutture per l’infanzia tra asili Nido e Scuole Materne, centinaia di migliaia di famiglie con bambini in età 0-6 che seguono Bing su Rai e su tutte le principali piattaforme di distribuzione di contenuti multimediali: tra gli argomenti trattati ci sono la nutrizione, l’importanza del gioco all’aria aperta, le principali regole di igiene e cura del bambino, l’importanza del sonno, la paura dei dottori e degli ospedali e molto altro.

Ben inteso, l’estate resta effettivamente, dal punto di vista temporale, il momento migliore per provare a togliere il pannolino, ma bisogna innanzitutto rispettare attentamente i tempi del bambino, visto che, se non è ancora pronto, una forzatura eccessiva può ovviamente risultare controproducente.

Per questo è “entrato in campo” uno dei personaggi per l’infanzia più amati dai bambini, il tenero coniglietto Bing, seguito dall’inseparabile tutor Flop, che diventa del decalogo dei consigli dedicati allo spannolinamento. Le “regole”, suggerite dalla dottoressa Elena Bozzola della Società Italiana di Pediatria, sono: