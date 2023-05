Brittany Schneider racconta su TikTok le difficoltà di portare avanti una gravidanza di tre gemelli

La donna è rimasta sorpresa quando ha scoperto di essere in attesa di ben tre figli concepiti spontaneamente e ha così deciso di utilizzare il suo profilo per raccontare la sua quotidianità.

Avere una gravidanza può non essere semplice e a tratti faticoso, è la situazione può certamente farsi più complicata quando si scopre di essere in attesa di tre gemelli. È quello che è successo all’influencer Brittany Schneider, rimasta decisamente sorpresa quando ha avuto la notizia dal suo ginecologo. Questo l’ha spinta a raccontare la sua esperienza attraverso il suo profilo TikTok, sperando magari di poter essere di aiuto a chi si trova nella sua stessa situazione.

La donna, che aveva già un figlio ed era intenzionata ad allargare ulteriormente la famiglia, non ha avuto difficoltà a restare incinta di nuovo. Passare dall’avere un figlio a quattro può però certamente essere uno choc. Con il trascorrere dei mesi l’emozione dentro di lei era però sempre più forte: “Non avevamo pianificato né previsto di passare da uno a quattro figli in una volta sola, ma non vedo l’ora di vedere i miei tre angeli” ha raccontato sul suo account.

La giovane in più occasioni ha mostrato quanto crescesse a vista d’occhio la pancia, al punto tale da restare lei stessa sorpresa dall’evoluzione: “Questa volta è decisamente più grande” ha detto Schneider, sottolineando con ironia la differenza rispetto alla sua prima gravidanza.

Attraverso il suo account Brittanuy Schneider ha inoltre voluto spiegare come possa essere la quotidianità quando si hanno forme così evidenti. Questo può rendere difficile anche compiere azioni semplici quali spazzolarsi i capelli o allacciarsi le scarpe. Una volta fatte, lei si è spesso resa conto di essere senza fiato.

I primi a essere stupiti dei cambiamenti del suo corpo sono stati soprattutto i suoi follower, che non hanno esitato a farglielo sapere: “Non sapevo che uno stomaco potesse allargarsi così tanto“, “Non riesco nemmeno a immaginare il mal di schiena“, “Non so come fai“, “Sembra davvero così doloroso”, sono stati solo alcuni dei commenti.

Attendere tre gemelli può essere comunque rischioso, proprio per questo lei si è sottoposta due volte alla settimana a controlli verso la fine del terzo trimestre.

I tre bambini, Andee, Georgia e Theodor, sono venuti alla luce alla fine di aprile 2023, sono “sani e stanno benissimo“, come ha fatto sapere la mamma, aggiungendo anche che “I gemelli sono stati messi in terapia intensiva neonatale sotto CPAP ma non hanno bisogno di alcuna integrazione di ossigeno“.