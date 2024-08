Brenda Capone, un’insegnante dell’Arkansas nota su TikTok come Ms3rdGrade, ha recentemente sollevato una questione che ha, sorprendentemente, scatenato le polemiche e costretto la donna a cancellare il video pubblicato sul social: il tema della clip era il pannolino, e l’enorme quantità di bambini che arriva all’asilo indossandolo ancora.

“Quello dei pannolini in asilo è un argomento di cui abbiamo discusso tra colleghi nelle ultime settimane – ha spiegato Capone nel video – Non ne avevo idea. Più parlo con amici che insegnano all’asilo, più scopro quanti bambini hanno ancora il pannolino”.

La donna, che sul suo profilo TikTok mostra anche i suoi allenamenti e i suoi outfit, ha quindi aperto a una riflessione su quanto i tempi siano cambiati, affermando che, quando i suoi figli erano piccoli, era considerata la norma che arrivassero all’età scolastica ormai capaci di controllare le funzioni corporee senza più il bisogno del pannolino.

“Perché – ha quindi aggiunto – Quando è cambiata questa cosa? Perché abbiamo così tanti bambini di cinque e sei anni ancora in pannolino?” . Le sue parole hanno però evidentemente scosso i genitori che hanno visto il video – che ha ricevuto in poco tempo oltre 600 mila visualizzazioni – spingendola a rimuoverlo per le eccessive polemiche scatenatesi.

Molti genitori hanno infatti accusato l’insegnante di essere insensibile e superficiale, ricordandole che oggi il mondo pediatrico consiglia, prima di tutto, di rispettare i tempi e le esigenze dei bambini senza imporre loro tempistiche predefinite. Proprio per queste ragioni, alla fine, Capone ha deciso di rimuovere il contenuto.

Quanto sottolineato dall’insegnante, c’è da dire, contiene comunque un fondo di verità: secondo un rapporto del sito The Hechinger Report, che si occupa di istruzione ed educazione, infatti, negli anni ’40 si educavano i bambini al vasino prima che compissero 18 mesi; a metà degli anni 2000 l’asticella si è alzata, passando tra i 21 e i 36 mesi. In accordo con i principali istituti pediatrici, il momento dello spannolinamento avviene effettivamente seguendo le esigenze dei bambini, osservando il loro comportamento rispetto a determinate attitudini, in primo luogo per quanto riguarda il controllo dello sfintere ma, in linea generale (con le dovute eccezioni) si parla di un periodo compreso tra i 2 e i 3 anni, con differenze anche rispetto al sesso (2 anni per le femmine, 3 per i maschi).