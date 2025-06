Stanno per aprirsi le domande per richiedere il bonus, riservato a dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.

Sta per prendere il via il bonus centro estivi con cui l’INPS riconoscerà un contributo in denaro a copertura del costo sostenuto per la partecipazione al campo estivo, della durata da un minimo di cinque giorni fino0 a un massimo di quattro settimane, anche non continuative, in un unico centro.

L’agevolazione viene riconosciuti ai genitori con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni, dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione ed è, in sostanza, un rimborso spese dell’importo massimo di 100 euro a settimana (quindi può raggiungere un totale di 400 euro).

Spetta all’INPS stabilire il giorno in cui si può fare domanda per avere accesso al bonus; lo scorso anno, ad esempio, le domande sono state aperte il 6 giugno e hanno avuto una durata di 20 giorni, per cui è ipotizzabile che anche nel 2025 le date possano essere simili.

Le domande potranno quindi essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno di apertura, e fino allo stesso orario del giorno di chiusura.

A chi spetta il bonus

Come detto, il bonus è riservato a dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione, in particolare agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione dipendenti pubblici; c’è comunque una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 30 luglio 2025, e darà precedenza ai nuclei con ISEE più basso, mentre il contributo sarà erogato entro il 31 dicembre.

Saranno 3000 i contributi massimi riconosciuti, adatti a coprire le spese per attività ludico-ricreative-sportive, vitto, eventuali gite e altre attività previste nel programma del centro, più la copertura assicurativa.

Il rimborso sarà calcolato rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente, sulla base della media tra l’importo massimo erogabile (100 euro) e il costo settimanale del campus estivo, tenendo conto anche dell’Isee.

Contributo maggiorato del 50% per le spese all’assistenza per i giovani con disabilità grave o gravissima, con la casella relativa alla maggiorazione che deve essere spuntata in fase di domanda.

Quest’ultima deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’area riservata del sito INPS con Spid, CIE o CNS, selezionando “Centri estivi” dalla sezione “Prestazioni Welfare“. Dopo l’invio, la domanda sarà visibile nella sezione “Le mie domande” all’interno dell’area personale. In caso di eventuali errori, sarà necessario inviare nuovamente la domanda.