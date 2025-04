L'INPS ha diffuso una circolare per spiegare nel dettaglio i requisiti per accedere alla misura di sostegno che garantisce 1000 euro una tantum.

L’INPS recepisce quanto contenuto nella legge di bilancio 2025, la numero 207/2024, e introduce il Bonus nuovi nati, valido per chiunque abbia messo al mondo o adottato un figlio a partire dal 1° gennaio 2025.

La misura prevede l’erogazione una tantum di 1000 euro, e i requisiti necessari per accedervi sono contenuti nella circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76: in particolare, per ottenere il bonus i genitori intenzionati a richiederlo devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza ed economici.

I beneficiari del bonus possono essere infatti cittadini italiani, ma anche di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure persone in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

News Bonus Nido 2025: requisiti, importo e come fare domanda Il contributo per l’asilo nido aumenta fino a 3.600 euro annui per i bambini nati dal 2024. Ecco chi può beneficiarne e come presentare la doman...

Al momento in cui viene presentata la domanda, il genitore deve avere la residenza in Italia, e tale circostanza deve essere verificata dalla data dell’evento – nascita, adozione, affido preadottivo – fino alla data di presentazione della domanda stessa.

Infine, occorre avere un ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – non superiore ai 40 mila euro annui, escluse dal calcolo le erogazioni dell’Assegno Unico Universale.

La domanda potrà essere presentata online, attraverso il servizio dedicato, entro 60 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio; in alternativa, può essere presentata attraverso l’app INPS mobile, il Contact Center Multicanale oppure gli istituti di patronato.

Sarà l’INPS stessa, con successivo messaggio, a comunicare la pubblicazione del servizio online.