Altro slittamento rispetto alle date “canoniche” nel pagamento dell’Assegno Unico Universale di aprile; l’INPS, infatti, ha confermato che fino a giugno i bonifici per la misura erogata in favore delle famiglie italiane non verrano saldati il 15 del mese, ma dal 20 in poi, a causa della fase di aggiornamento tecnico in corso, legata alla reingegnerizzazione dei sistemi della Tesoreria della Banca d’Italia (Re.Tes).

A ricevere l’accredito il 20 aprile saranno quindi le famiglie che hanno già presentato la propria domanda nei mesi precedenti, e ricevuto l’approvazione automatica, e quelle che attendono i conguagli relativi a variazioni o ricalcoli.

Per quanti hanno presentato la domanda per la prima volta adesso il pagamento slitterà all’ultima settimana di aprile, così come chi attende conguagli riferiti a variazioni retroattive, come aggiornamenti ISEE o riconoscimento di maggiorazioni.

In virtù dell’ISEE aggiornato già da marzo gli importi dell’AUU potrebbero subire sensibili variazioni; chi non ha aggiornato l’indicatore della situazione economica equivalente, infatti, riceverà solo l’importo minimo dell’Assegno Unico, pari a 57,7 euro al mese per ogni figlio, ma c’è tempo fino al 30 giugno per preentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica: in quel caso, l’INPS ricalcolerà l’importo spettante, accreditando eventuali arretrati. Va ricordato che, pur non essendo obbligatorio, l’ISEE consente all’INPS di calcolare l’importo corretto dell’assegno.

Gli importi base, nel 2025, sono:

ISEE fino a 17.227,33 €: fino a 201 euro per figlio minorenne

ISEE oltre 45.939,56 €: assegno minimo di 57,5 euro

Le maggiorazioni si applicano a prescindere dal reddito o in base al numero di figli, alla disabilità o all’età della madre; nel 2025, le maggiorazioni comprendono:

Maggiorazioni per figli con disabilità

Disabilità media (under 21): + 97,7 euro

Disabilità grave: + 109,1 euro

Non autosufficienti: + 120,6 euro

Maggiorazioni per età e numero di figli

Figli sotto 1 anno: importo raddoppiato

Figli da 1 a 3 anni (con ISEE elevato): + 50%

Dal terzo figlio in poi: maggiorazione variabile da 17,2 a 85,4 euro

Quattro o più figli: + 150 euro di somma forfettaria

Maggiorazione per madri under 21

Bonus fisso: +23 euro per ogni figlio

Fino a febbraio, i nuclei con ISEE fino a 25 mila euro potevano godere di una maggiorazione temporanea, compensazione per la perdita dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) introdotto nel 2021; la maggiorazione, tuttavia, non viene più riconosciuta da marzo del 2025.

Cosa bisogna fare per aggiornare l’ISEE? Occorre verificare che la propria domanda sia ancora attiva e in stato di validità, monitorare il calendario dei pagamenti pubblicato da INPS e considerare le maggiorazioni spettanti per il proprio nucleo familiare.