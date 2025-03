L'INPS ha diffuso una circolare per comunicare i nuovi importi e le nuove soglie ISEE per godere degli assegni di maternità previsti dai Comuni.

Novità per quanto riguarda l’assegno di maternità concesso dai Comuni: con la circolare n. 45 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha fatto sapere che, per l’anno 2025, il valore mensile dell’assegno concesso dai Comuni sarà pari a 407,40 euro per cinque mensilità – se si gode della misura intera, così come ha comunicato la nuova soglia dell’ISEE, aggiornata sulla base della variazione nella media 2024 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81.

News Bonus 2025, ogni mamma potrà percepire fino a 7000 euro Tra bonus mamma, bonus asilo nido e Carta per i nuovi nati ogni mamma potrà avere fino a 7000 euro in più quest'anno.

L’importo dell’assegno mensile di maternità vale per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ed è complessivamente di 2037 euro. Il valore dell’ISEE da tenere presente per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, non dovrà invece essere superiore a 20.382,90 euro.

I nuovi importi sono stati comunicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025; l’assegno di maternità e la sua ricezione sono regolati all’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Questa misura si aggiunge, ovviamente, all‘Assegno Unico Universale, per cui l’INPS a inizio anno ha stilato i criteri per richiederlo e le nuove soglie ISEE.