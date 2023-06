"Come diventare una persona": la lista virale per il "campo estivo" dei figli

Kaitlyn Rowe, una mamma dello Utah, negli Stati Uniti, ha conquistato il web con una lista di insegnamenti e mansioni da proporre ai propri figli durante l’estate, intitolata Come diventare una persona da campo. L’influencer, nel maggio del 2023, ha condiviso su Instagram un elenco di skills che vorrebbe trasmettere ai suoi bambini (la donna, infatti, ha una figlia di 6 anni e un bimbo di 3 anni): l’obiettivo è quello di renderli maggiormente indipendenti e aiutarli a sviluppare un certo grado di autonomia.

“Ho sempre pensato che fosse un’ottima idea”, ha spiegato Kaitlyn Rowe nel corso di un’intervista per il Good Morning America: “Ho iniziato a fare una lista per i miei bambini sul telefonino relativa alle competenze che dovevano acquisire”. L’idea dell’influencer è nata verso l’inizio dell’estate, quando i bambini rimangono a casa da scuola per le vacanze:

Quest’anno ho deciso di non iscrivere i miei figli al centro estivo, non ho fatto nulla del genere e, siccome non andranno neanche a scuola, ho pensato che sarebbe stato un buon momento per iniziare a utilizzare la lista.

Rowe, infatti, ha realizzato due elenchi che riportano una serie di mansioni e attività con cui i suoi piccoli dovranno imparare a familiarizzare nel corso dei mesi estivi. La donna ha scelto di realizzare delle liste personalizzate per suddividere i compiti tra la figlia più grande e il fratellino minore, assegnando a ognuno di loro degli incarichi che variano in base all’età.

Ad esempio, la maggiore, dovrà imparare come strapazzare le uova, tagliarsi le unghie, legarsi i capelli, dividere la spazzatura, prepararsi il pranzo e così via. Per il bimbo più piccolo, l’influencer ha pensato di insegnarli come rifarsi il letto, scrivere il suo nome, pulire i giocattoli e versarsi da bere. Alcuni compiti, invece, sono presenti nelle liste di entrambi, come svuotare la lavastoviglie e la pattumiera.

“Si stanno divertendo molto”, ha dichiarato Rowe in merito alla prima esperienza dei suoi bimbi rispetto alle nuove mansioni da imparare: “Penso che siano emozionati all’idea di fare cose da adulti e di essere indipendenti”.