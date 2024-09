Dopo il finale a sorpresa della terza stagione, la ABC Kids ha annunciato che Bluey tornerà in autunno, con una serie di mini-episodi. La data da segnarsi, almeno per il mercato americano, è il 7 ottobre, quando il primo dei sette mini-episodi verrà trasmesso su Disney+, e in seguito distribuito su Disney Jr., Disney Channel e Disney Jr. On Demand per tutta la settimana. La nuova raccolta di brevi episodi segue Bluey e Bingo in alcune emozionanti avventure, puntando su “interazioni e giochi che esplorano ulteriormente i personaggi e il mondo di Bluey”, secondo il comunicato stampa che ha annunciato la notizia.

In vista dell’uscita dei nuovi episodi, la Disney ha condiviso delle brevi descrizioni di ciò che attende i fan di Bluey.

“Negozio di tatuaggi“: papà visita un negozio di tatuaggi, sperando di rafforzare la sua immagine con teschi e serpenti. Ma sembra che il suo nuovo tatuaggio non sia esattamente quello che sperava.

“Phoney“: quando la famiglia vuole rilassarsi con un po’ di musica rilassante dopo una lunga giornata, Unicorno, il burattino pieno di energia di Bluey, ha altri piani in mente.

“Blocks”: Bluey e Bingo costruiscono una torre fatta di blocchi, chiedendo a Nana di impedirle di cadere. Nana e Bob cercano di vivere nella torre di blocchi senza farla cadere per sbaglio.

“Governo“: un papà prova un metodo non convenzionale per calmare i suoi piccoli, chiedendo al governo di fare qualcosa al riguardo.

“Batteria”: la mamma porta Bingo al negozio di musica, dove scopre una batteria elettronica e delle cuffie.

“Browny Bear”: la famiglia è irritata quando qualcuno continua a dare colpetti sulla spalla delle persone e poi sparisce. La mamma chiede aiuto all’investigatore privato Browny Bear per indagare.

“Vortice”: i bambini creano un vortice nella piscina per bambini e ci saltano dentro.

News Questa mamma condivide la reazione di sua madre a un episodio di Bluey Guardando un episodio della serie Bluey, questa mamma e sua mamma si commuovono insieme, pensando a quanto sia difficile il ruolo del genitore.

All’inizio di quest’anno, dopo la messa in onda dell’episodio “The Sign“, gli spettatori si sono chiesti se l’amata serie, nata nel 2018 da un’idea della Ludo Studio, fosse giunta al termine. Anche il post di un ex membro dello staff, comparso su Reddit, aveva fatto pensare all’epilogo delle avventure della cagnolina di razza Australian Cattle Dog: “Voglio dirvi che Bluey è finito – si leggeva nel post pubblicato sul popolare social – Gli episodi finali sono stati completati dalla troupe nel 2021. Al momento in cui scrivo, non c’è una stagione 4 in produzione. Niente è stato approvato e nessuno ci sta lavorando. Questo non significa che la situazione possa cambiare! Tuttavia, questo è semplicemente ciò che è successo negli ultimi 3 anni”.

A quanto pare, però, le speranze non sono ancora finite: oltre alla serie già prevista per ottobre, la Disney ha assicurato di avere in cantiere altri mini-episodi che andranno in onda in una data ancora da definire.