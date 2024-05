Spesso i genitori danno luogo a vere e proprie “gare” elencando le abilità dei figli e le conquiste delle varie tappe evolutive, creando così disagio e senso di colpa verso quelle mamme e quei papà i cui figli hanno tempi diversi. Per quanto si ripeta spesso che ogni bambino ha il proprio tempo per fare tutto, la verità è che i genitori si mettono spesso in discussione.

Proprio questo è il senso di un episodio di Bluey, cartone australiano molto amato dai piccoli, che ha scatenato la commozione di una nonna.

Annalee Grace, una mamma, ha immortalato il momento in un video pubblicato poi su TikTok: l’episodio mostrato è Baby Race, che mostra quanto sia difficile diventare genitore, con tutte le incognite, i traguardi da raggiungere e i dubbi sul fare o meno la cosa giusta per i figli. Un pensiero che non si esaurisce mai, neppure quando i figli crescono e diventano adulti.

L’inizio del video mostra la mamma di Annalee Grace che guarda la parte di Baby Race in cui la mamma di Coco, Bella, dice a Chilli, mamma di Bluey, che “sta andando alla grande”, mentre quest’ultima siede sulla veranda guardando Bluey e piangendo perché nonostante tutti i suoi sforzi, la cagnolina non è ancora riuscita a muovere i suoi primi passi.

La scena termina con la sorellina di Bluey, Bingo, che chiede alla mamma se Bluey abbia imparato a camminare, mentre quest’ultima inizia lentamente a camminare verso di lei.

“Sono in un periodo della vita in cui penso ‘Cosa sto facendo?’ – dice tra i singhiozzi la madre di Annalee Grace – Ma vedi, sapere che eri così, che mi abbracci così e che mi vuoi ancora così per me è tutto”.