Bindi Irwin: "Così fortunata ad aver avuto mia figlia Grace nonostante l'endometriosi"

Bindi Irwin ha rilasciato un’intervista esclusiva al al settimanale People, parlando della sua esperienza con l’endometriosi e di come si senta fortunata ad aver avuto sua figlia Grace Warrior, nata nel 2021 dal matrimonio con Chandler Powell.

“Noi personalmente ci sentiamo molto fortunati ad aver Grace”, dice Irwin. “Ogni giorno mi sveglio e guardo la nostra bellissima bambina, penso che sia il nostro piccolo miracolo e mi viene da piangere, perché siamo stati molto, molto fortunati ad averla. C’erano molte possibilità che non saremmo riusciti ad avere figli (…). E spero che più persone si fermino prima di chiedere ‘Perché non ne avete altri?’”, aggiunge, spiegando come per molte persone questa possa essere una domanda dolorosa.

News "Livelli fuori dal mondo": Bindi Irwin racconta il dolore post parto da endometriosi L’attrice australiana condivide su Instagram quanto sia stato difficile diagnosticare la malattia e lancia un messaggio rivolto a tutte le donne ...

L’attrice venticinquenne, figlia del grande divulgatore scientifico Steve Irwin, soffre infatti di endometriosi, patologia che consiste nella presenza di tessuto uterino in organi diversi dall’utero. Prima di ricevere la diagnosi però, Irwin ha sofferto per anni di fatica cronica, dolori e nausea. Inutili i numerosi esami: “Mi sono testata per tutto. Qualsiasi malattia tropicale, malattia di Lyme, cancro, di tutto. Ho fatto qualsiasi esame del sangue e controllo immaginabile […] Non sai che ti succede, e poi quando le persone ti dicono che è tutto nella tua testa o sono gli ormoni, o di berti un tè e riposare, ti senti disperatamente sola perché non trovi risposte”, conclude.

Infine, dopo aver scoperto la causa del suo malessere, Irwin ha dovuto sottoporsi a una operazione chirurgica per rimuovere una ciste ovarica, evento del quale aveva parlato ai suoi follower Instagram.

Pochi mesi fa, i due genitori hanno festeggiato il secondo compleanno della bambina, con una festa in giardino. “Grace Warrior, sei la luce che riempie le nostre vite. Ogni giorno sono stupita dalle tue centinaia di parole e sorrisi, il fascino per il mondo naturale e per tutti gli animali che scopri, e la tua anima avventurosa”, aveva scritto Bindi Irwin in un post.